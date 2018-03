Warner Bros. Interactive Entertainment hat heute den Veröffentlichungstermin von Scribblenauts Showdown bekanntgegeben. Das neue Videospiel der innovativen Franchise-Reihe erscheint am 8. März 2018 für die Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One.

Scribblenauts Showdown- Zahlreiche Spielmodi zur Auswahl

Ihr könnt euch auf zwei neue Party-Spielmodi freuen. Mit bis zu vier Spielern könnt ihr im Showdown-Modus gegeneinander antreten und mit dem riesigen Wörterbuch eure Kontrahenten übertrumpfen. Ihr könnt allein oder zu zweit im Versus-Modus auch einzigartige Minispiele erleben und einen Wettstreit in besonderen Disziplinen austragen. Mit mehr als 25.000 Wörtern könnt ihr in über 25 Minispielen fast jedes Objekt erzeugen, um so im Stile eines Brettspiels über die Landkarte zu reisen. „Wortspiele“ erfordern Fantasie, um in den vielfältigen Szenarien die besten Objekte oder Charaktere einzusetzen, während ihr in „schnellen“ Spielen um die Wette verschiedene witzige Herausforderungen meistern müsst. Geschick mit Karten und Strategien sind überall im Showdown-Modus gefragt. Das macht jede Partie unberechenbar und sorgt für Spaß bis zur letzten Runde.

Auch der beliebte Sandbox-Modus der Scribblenauts-Reihe steht euch zur Auswahl. Hier könnt ihr fast alles erschaffen, was euren Fantasien entspricht, und dabei in acht einzigartigen Levels Erfolge und Stariten sammeln. Dieser Modus könnt ihr allein oder mit einem Freund spielen, was zu verrückten Späßen führt, wenn Kreaturen und andere Kreationen unerwartet aufeinandertreffen.

Ebenfalls könnt ihr allein oder zu Zweit die einzigartigen Minispiele von Scribblenauts Showdown auch im Versus-Modus erleben und einen Wettstreit in besonderen Disziplinen austragen. Zum Beispiel in einem verrückten Mittelalterduell mit beschworenen Waffen oder dem wilden Kampf der Türme, bei dem ihr die gegnerische Festung mit allen vorstellbaren Gegenständen bewerfen müsst. Außerdem könnt ihr an urkomische Holzfäller-Wettbewerbe, Tauziehen und ein hektisches Wettessen teilnehmen.

Scribblenauts Showdown- Das Partyspiel für die Familie

„Es ist eine tolle Sache, die beliebte, kreative Scribblenauts-Reihe auf dieser Konsolengeneration mit dem komplett neuen Party-Game Scribblenauts Showdown fortzusetzen“, meint Steven Chiang, Executive Vice President, Worldwide Production and Studios bei Warner Bros. Interactive Entertainment. „Freunde und Verwandte können in direktem Wettstreit miteinander ihre Fantasie einsetzen, um Rätsel zu lösen und Spiele zu meistern.“

Ihr könnt euren eigenen Scribblenauten wählen und mit dutzenden Individualisierungsoptionen umgestalten. Durch Wettkämpfe in den verschiedenen Spielmodi und das Sammeln von Stariten werden neue, lustige Accessoires, Frisuren und Kleider freigeschaltet, die endlose kreative Möglichkeiten eröffnen.