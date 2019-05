Sea of Solitude – Weltweiter Erscheinungstermin im Juni 2019

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Electronic Arts und das deutsche Entwicklerstudio Jo-Mei Games haben heute den Erscheinungstermin des neuen, story-basierten Adventures Sea of Solitude bekannt gegeben. Das Spiel erscheint am 5. Juli 2019 und wird als digitaler Download für PlayStation 4, Xbox One und via Origin für PC erhältlich sein. Sea of Solitude entführt seine Spieler auf eine sehr persönliche Reise, um die innere Einsamkeit einer jungen Frau zu überwinden. Sie steuern Kay durch eine überschwemmte Stadt und müssen ihr in einer bewegenden Erzählung von Dunkelheit und Licht helfen. Dabei müssen sie unter die Oberfläche der Dinge und darüber hinaus zu blicken. Während sich der Wasserstand entsprechend Kays Gemütszustand stetig ändert, begegnet sie fantastischen Kreaturen und Monstern mit eigenen Geschichten. Um die Welt von düsteren Erinnerungen zu befreien, muss sie sich einer Vielzahl von Herausforderungen stellen.

„Bei Sea of Solitude geht es um den Kern unserer Einsamkeit. Wir wollen Spieler auf einer emotionalen Ebene erreichen – mit einem Spiel, das unsere eigene Realität widerspiegelt. Es ist bei weitem mein künstlerisch anspruchsvollstes und persönlichstes Projekt, das ich in einer sehr emotionalen Zeit meines Lebens geschrieben habe.“, erklärt Cornelia Geppert, CEO von Jo-Mei Games. „Die Entwicklung von Charakteren, die auf Emotionen basieren, war eine sehr persönliche Leistung für unser Team. Kays Reise ist eine kraftvolle Geschichte der Selbsterfahrung und -heilung. Wir sind schon sehr gespannt, wie die Spieler sie in Kürze aufnehmen werden.“

Mit seinem visuell einzigartigen Stil versteht sich Sea of Solitude als inniges Adventure in einer schönen, sich verändernden Welt, in der nichts so ist, wie es scheint. Kays Reise entwickelt sich in dynamischen Spielumgebungen, während atmosphärische Wetterbedingungen ihre Gefühle visualisieren. Im Laufe des Spiels müssen verschiedene emotionale Herausforderungen gemeistert werden. Auf diese Weise schalten sich neue Spielbereiche frei. Gleichzeitig wird nach und nach Licht und Farbe in die finstere, stürmische Welt gebracht. In der Begegnung mit einer Vielzahl schöner und zugleich angsteinflößender Monster erfährt Kay, warum ihre Einsamkeit sie selbst in ein solches verwandelt und was sie tun muss, um wieder ein Mensch zu werden.

Sea of Solitude ist ein innovatives EA Originals-Spiel, entwickelt vom talentierten Team des Berliner Studios Jo-Mei Games. EA Originals rückt einige der leidenschaftlichsten und begabtesten unabhängigen Spielstudios weltweit ins Rampenlicht – und präsentiert Spiele der kreativsten Köpfe, die verzaubern und inspirieren. Mit seiner ermutigenden Geschichte ist Sea of Solitude eine weitere aufregende Ergänzung der EA Originals.