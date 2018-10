0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

SEGA Europe Ltd. hat bekanntgegeben, dass die SEGA-Mega-Drive-Classics-Sammlung am 06. Dezember auf der Nintendo Switch erscheint. Passend dazu hat SEGA Europe LTD. auch einen neuen Trailer veröffentlicht.

SEGA-Mega-Drive-Classics – Retro-Klassiker erscheint im Dezember

Spieler können sich auf eine umfangreiche Sammlung mit mehr als 50 Retro-Klassiker aus diversen Genres freuen. Unter anderem enthalten sind The Revenge of Shinobi, Streets of Rage 2, Gunstar Heroes, Phantasy Star II, Golden Axe, Sonic the Hedgehogsowie viele mehr aus bekannten Genres wie zum Beispiel Arcade-Action, Shooter, Beat ’em ups und Puzzles. Allesamt zusätzlich mit modernen Funktionen erweitert. Diese Funktionen umfassen Online-Multiplayer, Spiegel-Modus, Same Screen Local Coop, Rückspul- und Speicherfunktion. So finden Neueinsteiger und altgediente Veteranen ihr Vergnügen an den großartigen Klassikern.