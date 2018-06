Ende des 16. Jahrhunderts, Sengoku-Japan, eine Zeit voller brutaler Konflikte und Kämpfe auf Leben und Tod. Ihr erlebt eine packende Geschichte inmitten des Chaos und werdet Zeuge eines fantastischen und düsteren Spielerlebnises. Sekiro: Shadows Die Twice soll Anfang 2019 weltweit für die Xbox One, PlayStation 4 und PC via Steam erscheinen. Vorbestellungen sind ab sofort bei ausgewählten Händlern möglich.

Sekiro: Shadows Die Twice – Third-Person-Action-Adventure

Regie bei Sekiro: Shadows Die Twice, einem Third-Person-Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen, führt Hidetaka Miyazaki. Das Spiel versetzt euch in die Rolle eines kaltblütigen Kriegers. Seine Mission ist es seinen Herrn, einen jungen Adligen, zu retten. Dabei muss dieser auch Rache an seinem Erzfeind nehmen. Als „Sekiro, der einarmige Wolf“ werdet ihr viele Möglichkeiten entdecken, euch Gegnern strategisch zu nähern und diese anzugreifen.

„Die Zusammenarbeit mit Activision bei Sekiro: Shadows Die Twice war eine sehr aufregende Erfahrung für uns“, so Hidetaka Miyazaki, Präsident und Game Director bei FromSoftware. „Mit Sekiro: Shadows Die Twice freuen sich viele Mitglieder des Teams von FromSoftware, darunter auch ich, darauf, die Themen Sengoku-Japan und Ninja zum ersten Mal zu erkunden. Wir können es kaum erwarten, bis alle entdecken können, was in diesem Spiel steckt.“

FromSoftware-Fans werden das harte Gameplay von Sekiro: Shadows Die Twice, in dem Kampf die oberste Devise ist, wiedererkennen. Ihr könnt neue Features wie vertikale Fortbewegung und gnadenlose Kopf-an-Kopf-Kämpfe kombinieren. Zudem erlebt ihr eine riesige Spielwelt voller wunderschöner Ausblicke, mächtiger Burgen, bizarrer Waffen und furchterregender Gegner zu erfüllen.

„Von Dark Souls bis Bloodborne hat FromSoftware eine herausragende Qualität geliefert, die in der Branche ihresgleichen sucht, und wir fühlen uns geehrt, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um den Fans weltweit Sekiro: Shadows Die Twice zu bringen“, so Steve Young, Chief Revenue Officer bei Activision. „Sekiro: Shadows Die Twice ist nicht nur ein neues und aufregendes Genre in Activisions Portfolio, es bietet Spielern auch die Gelegenheit, etwas zu erleben, was es bisher so noch nie ein einem Spiel von FromSoftware gab.“