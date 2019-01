0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Shadow hat sich erneut mit Ubisoft zusammengetan, um Gamer noch ein wenig länger den Zauber der Weihnacht spüren zu lassen. Wir waren bei Ubisoft zu Gast und haben schon erste Eindrücke zu Far Cry New Dawn sammeln können. In unserer kürzlich veröffentlichten Preview findet ihr die wichtigsten Infos zum Spiel. Unter folgendem Link könnt ihr euch ein paar Minuten vom Gameplay ansehen.



Shadow – Far Cry New Dawn Bundle zum Release

Vom 24. Januar bis 25. Februar bekommt jeder Neukunde, der Shadow für entweder 3 Monate (€34,95/Monat) oder 12 Monate (€29,95/Monat) abonniert, Far Cry New Dawn gratis dazu (erst spielbar ab der offiziellen Veröffentlichung). Dieses Angebot gilt in Deutschland und der Schweiz sowie allen europäischen Märkten, in denen Shadow bereits erhältlich ist.

„Wir sind hocherfreut unser Far Cry New Dawn mit der Shadow-Technologie zu kombinieren“, sagte Geoffroy Sardin, Senior Vice President Sales & Marketing von Ubisoft. „Durch das Cloud-Gaming Angebot sind mehr Spieler in der Lage, problemlos Far Cry New Dawn zu erleben. Dank der verschiedenen Shadow-Applikationen ist es dabei egal, ob das auf dem Computer, dem Mac oder dem Smartphone passiert.“

„Wir sind hocherfreut mit Ubisoft zusammen zu arbeiten, vor allem bei so einer prestigeträchtigen Reihe wie Far Cry. Damit wir unseren Abonnenten die beste Gaming-Erfahrung liefern können, arbeiten wir mit erfahrenen Entwicklern zusammen, um unserer Community somit die schönsten Spiele bieten zu können. Von daher ist es eine wirklich großartige Gelegenheit, mit Ubisoft zu kooperieren“, erklärt Yannis Weinbach, Deputy General Manager bei Shadow.

Mit Shadow kann das neue Far Cry in seiner ganzen visuellen Schönheit genossen werden, egal von welchem Endgerät aus. Dank Shadow werden Spieler ein völlig verändertes Hope County vorfinden. Spieler können das Spiel auf den höchsten Einstellungen erleben. Ganz egal ob auf dem Smartphone, Tablet, Mac, Laptop oder Desktop PC.

Far Cry New Dawn – Post-apokalpytische Spielwelt</h2

Siebzehn Jahre nach einer globalen Atomkatastrophe führt Far Cry New Dawn die Spieler in einen wildes und schönes, aber auch radikal verändertes Hope County, Montana. Das Leben hat sich allmählich aus dem Chaos erhoben. Die Überlebenden stehen nun vor einer neuen Bedrohung – den gnadenlosen Highwaymen. Anführerinnen sind die Zwillinge, Mickey und Lou. Die Zwillingsschwestern und ihre Gruppe von Plünderern sind im gesetzlosen Grenzland aufgewachsen. Sie leben nur im Hier und Jetzt und sind nach Hope County gekommen, um alle noch verfügbaren Ressourcen zu beanspruchen.Als Spieler müssen wir den Überlebenden helfen, stärker zu werden, ein provisorisches Waffenarsenal zu schaffen und unerwartete Allianzen zu bilden, um in einer gefährlichen Schlacht um das Überleben zu kämpfen.

In der Basis bereiten sich die Spieler darauf vor, der Bedrohung, in Form der Highwaymen, entgegenzutreten. Die Basis, genannt Prosperity, ist die Festung der Überlebenden. Hier können Spieler provisorische Waffen und Fahrzeuge herstellen und ihre Helfer und Vierbeiner trainieren – einschließlich neuer und vertrauter Gesichter. Während die Spieler voranschreiten, können sie die Basis für mächtigere Waffen und Ausrüstung ausbauen. Die Basis ist auch der Startpunkt für Expeditionen, denn zum ersten Mal in der Geschichte von Far Cry findet die Handlung nicht nur an einem Ort statt. Spannende Expeditionen führen die Spieler zu einzigartigen und denkwürdigen Orten in den USA, einschließlich Sumpfgebieten, Canyons und mehr, an denen sie wertvolle Ressourcen sammeln und schnell wieder entkommen müssen.