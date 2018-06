Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics präsentierten heute die Weltpremiere des ersten Gameplay-Trailers zu Shadow of the Tomb Raider im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Microsoft. Der Trailer mit dem Titel „Lauter als Worte“ zeigt die Action, die Konflikte und die Herausforderungen, die zum entscheidenden Moment im Leben von Lara Croft führen.

Shadow of the Tomb Raider – Erster Gameplay-Trailer veröffentlicht

Besucher der E3-Messe in Los Angeles haben die Möglichkeit Shadow of the Tomb Raider anhand einer spielbaren Demo zu erleben. Hierfür müsst ihr nur die Stände von Microsoft und Square Enix aufsuchen. Außerdem haben ausgewählte Presse-Vertreter eine einmalige Gelegenheit. Am Stand von NVIDIA wird es eine erste Version von Shadow of the Tomb Raider zu sehen geben. Dabei handelt es sich um die PC-Version.

Shadow of the Tomb Raider – Informationen für Vorbesteller

Wer Lara Crofts größtes Abenteuer schon vor dem Release am 14. September 2018 online bei MediaMarkt oder Saturn erwirbt, erhält zum Erscheinungstermin ein Steelbook im edlen Maya-Design und drei hochwertige Art Cards mit den Cover-Motiven der aktuellsten Tomb Raider-Spiele. Im stationären Handel von MediaMarkt und Saturn ist das Steelbook inklusive Art Cards voraussichtlich ab der kommenden Woche verfügbar. Gamestop-Kunden können sich hingegen auf eine exklusive, nummerierte Metal-Plate mit einer Zeichnung des berühmten Comic-Künstlers Andy Park freuen. Und beim Online-Händler Amazon bekommen alle Käufer ein digitales Bonus-Paket bestehend aus In-Game-Währung und Mini-Guide von PRIMA.