Square Enix hat bekannt gegeben, dass Vorbesteller des kommenden Action-Adventure-Hits Shadow of the Tomb Raider von exklusiven Boni profitieren. Wer Lara Crofts größtes Abenteuer schon vor dem Release am 14. September 2018 online bei MediaMarkt oder Saturn erwirbt, erhält zum Erscheinungstermin ein Steelbook im edlen Maya-Design und drei hochwertige Art Cards mit den Cover-Motiven der aktuellsten Tomb Raider-Spiele. Im stationären Handel von MediaMarkt und Saturn ist das Steelbook inklusive Art Cards demnächst ebenfalls verfügbar.

Shadow of the Tomb Raider – Exklusive Boni für Vorbesteller

Gamestop-Kunden können sich hingegen auf eine exklusive, nummerierte Metal-Plate mit einer Zeichnung des berühmten Comic-Künstlers Andy Park freuen. Und beim Online-Händler Amazon bekommen alle Käufer ein digitales Bonus-Paket bestehend aus In-Game-Währung und Mini-Guide von PRIMA.

Alle Vorbesteller-Angebote gelten sowohl für die Standard-Version des Spiels als auch für die Croft Edition. Vorbesteller der Croft Edition erhalten ihr Spiel 48 Stunden früher. Die rechtzeitige Zustellung der Box-Version obliegt dabei dem Händler, bei dem das Spiel erworben wurde.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Neben der Standard Edition ist das Spiel auch in der Croft Edition inklusive Bonus-Inhalten und Season Pass erhältlich. Für Sammler steht außerdem eine streng limitierte Ultimate Edition zur Verfügung. Weitere Informationen zum Season Pass und besonderen Aktionen findet ihr auf folgender Seite.

