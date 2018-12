Shadow of the Tomb Raider

Square Enix hat bekannt gegeben, dass zu Shadow of the Tomb Raider ab sofort eine Gratis-Testversion zur Verfügung steht. Diese herunterladbare Demo ermöglicht es, den Anfang des Action-Hits komplett gratis zu spielen.

Shadow of the Tomb Raider – Kostenlose Testversion ab sofort verfügbar

Nach Abschluss der Schnupperfassung können alle Spieler, die sich für den Kauf von Shadow of the Tomb Raider entscheiden, genau dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Alle ihre Fortschritte und Achievements bleiben also erhalten. Im Rahmen dieser Aktion ist das Spiel außerdem zum Schnäppchenpreis mit einem Rabatt von 50 Prozent auf den empfohlenen Verkaufspreis digital erhältlich. Im PlayStation Network gilt dieses Angebot vom 7. bis zum 10. Dezember, via Steam bis zum 8. Dezember und auf Xbox Live ab sofort bis zum 10. Dezember.

In Shadow of the Tomb Raider ist Lara Croft eins mit dem unerbittlichen Dschungel geworden. Sie hat zahlreicher Gräber erkundet und gegen Trinity um das Schicksal der Menschheit gekämpft. Die DLC-Reihe erweitert die Spielwelt um weitere Abenteuer in der versteckten Stadt Paititi sowie neue Geheimnisse, Herausforderungen und Gräber, die erkundet werden können.