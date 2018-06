Square Enix hat bekannt gegeben, dass Deutschland Fußball-Weltmeister wird! Zumindest dann, wenn es nach Lara Croft geht. Denn die weltberühmte Heldin des kommenden Action-Adventure-Hits Shadow of the Tomb Raider hat alle Ergebnisse der kommenden Weltmeisterschaft in Russland vorab getippt.

Shadow of the Tomb Raider – Deutschland wird Weltmeister!

Demnach kann sich das Team von Jogi Löw auf die Verteidigung des Titels einstellen. Allerdings sind die prognostizierten Ergebnisse natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen und ohne Gewähr. Doch im Gegensatz zur deutschen Nationalmannschaft können sich Spieler von Shadow of the Tomb Raider den Schwierigkeitsgrad ihrer Aufgaben aussuchen: Die Komplexität der Rätsel, Kämpfe und Akrobatikeinlagen lässt sich getrennt voneinander justieren. Somit spricht das Action-Adventure Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis gleichermaßen an.

Alle Teams, Gruppen und Termine der Fußball-Weltmeisterschaft (und natürlich auch Lara Crofts Ergebnistipps) finden Sie in unserem ganz speziellen deutschen WM-Planer. Das Poster im Design von Shadow of the Tomb Raider ist der ultimative Begleiter für das Sportereignis des Jahres und enthält zudem 11 erstaunliche Fakten, die beweisen, dass Lara Croft und Fußball einfach zusammengehören. Oder wussten Sie etwa, dass die Videospiel-Archäologin schon in Tomb Raider: Legend (2006) gegen ein virtuelles Leder getreten hat und Anfang der 2000er-Jahre bei Spielen von Manchester City am Spielfeldrand stand?

Den deutschen WM-Planer könnt ihr euch hier herunterladen.