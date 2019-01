Shadow of the Tomb Raider

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics haben bekannt gegeben, dass “Der Albtraum”, das neuste DLC-Abenteuer zu Shadow of the Tomb Raider ab sofort verfügbar ist. Der Story-DLC steht allen Season Pass-Inhabern zum Download zur Verfügung. Zudem ist er separat für Xbox One, PlayStation 4 und PC/Steam zum Kauf erhältlich.

Shadow of the Tomb Raider – Neuer Story-DLC ab sofort verfügbar

Spieler erleben in “Der Albtraum”, wie Lara Croft gegen alte Feinde und gefallene Freunde kämpft. Die Heldin erkundet das legendäre Croft-Anwesen und stellt sich einer schrecklichen Prüfung. Um eine mächtige Waffe zu erhalten, muss Lara entweder alleine oder im Koop-Modus das neue Herausforderungsgrab “Das Tal der Affengötter” überwinden.

“Der Albtraum” bietet außerdem das neue Outfit Schuppen von Q. Das Outfit besteht aus dickem Leder und stabilen Knochen. Lara besitzt mit diesem Outfit doppelten Widerstand gegen Nahkampf-Angriffe. Auch das ursprüngliche Design des “Steiggriffs der Angst” haben die Entwickler verbessert. Gegner werden nun mit größerer Wahrscheinlichkeit niedergeschlagen und bleiben länger am Boden liegen. Nach Abschluss des DLC erhalten Spieler die neue Fertigkeit “Weißer Atem”. Bei dieser Fertigkeit wird eine halluzinogene Dunstwolke versprüht, die Gegner vergiftet und sie gegeneinander kämpfen lässt.

Als Teil des Updates sind die Gräber “Blick des Richters”, “Tor der Unterwelt”, “Heulende Höhlen”, “Pfad der Schlacht” und “Tempel der Sonne” aus der Hauptkampagne jetzt allesamt auch im Punkte- und Zeitangriff spielbar.

Shadow of the Tomb Raider ist für Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältlich. Neben der Standard Edition ist das Spiel auch in der Croft Edition inklusive Bonus-Inhalten und Season Pass verfügbar. In Shadow of the Tomb Raider muss sich Lara durch tödliche Dschungel kämpfen und furchteinflößende Höhlensysteme erforschen. Um die Welt vor der Maya-Apokalypse zu retten, wird Lara ihre dunkelste Stunde überstehen, ihr Schicksal annehmen und zu dem werden, was ihr vorherbestimmt ist – dem weltberühmten Tomb Raider.

Weitere Informationen zum Season Pass und besonderen Aktionen findet ihr unter folgendem Link.