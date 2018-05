Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics haben bekannt gegeben, dass die PC-Version von Shadow of the Tomb Raider mit der Unterstützung von NVIDIA entwickelt wird. NVIDIA steuert seine Expertise in Sachen Gaming und Spiele-Entwicklung bei, um die Besonderheiten der PC-Plattform mit Shadow of the Tomb Raider voll auszureizen. Diese enge Zusammenarbeit sorgt für maximale Performance bei den weltweit erhältlichen Grafikkarten der NVIDIA GeForce GTX 10-Serie. Damit wird die bereits bei Rise of the Tomb Raider erfolgreich durchgeführte Kooperation entsprechend fortgesetzt.

Shadow of the Tomb Raider – Weitere Kooperationen angekündigt

Zudem koopieren Crystal Dynamics und Eidos-Montréal für PC-Version von Shadow of the Tomb Raider mit dem bekannten Entwicklungsstudio Nixxes Software.

Nixxes Software übernimmt als erfahrenes Team in Sachen Tomb Raider die Umsetzung von Laras größtem Abenteuer für den PC. Das Studio verfügt über immense Erfahrung und hat bereits an Square-Enix-Hits wie Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider und Deus Ex: Mankind Divided gearbeitet.

Ihr müsst euch in Shadow of the Tomb Raider mit Lara durch tödliche Dschungel kämpfen und furchteinflößende Höhlensysteme erforschen. Dabei muss Lara ihre dunkelste Stunde überstehen und die Welt vor der Maya-Apokalypse retten.

Außerdem wird neben der Standard Edition das Spiel auch in der Croft Edition inklusive Bonus-Inhalten und Season Pass erhältlich sein. Außerdem steht für Sammler eine streng limitierte Ultimate Edition zur Verfügung. Weitere Informationen zum Season Pass und besonderen Aktionen findet ihr hier.