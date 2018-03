Square Enix hat heute in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass SHADOW OF THE TOMB RAIDER am 14. September 2018 für Xbox-Konsolen (auch Xbox One X), PlayStation 4 und Windows PC erscheinen wird.

Shadow of the Tomb Raider- Franchise räumt zahlreiche Auszeichnungen ab

Das TOMB RAIDER-Franchise hat sich weltweit über 63 Millionen Mal verkauft. Das erste Spiel führte zu einer der erfolgreichsten Videospielfilmadaptionen aller Zeiten. Die Neuauflage von 2013 inspirierte einen neuen Blockbuster-Film, der den für das Spiel typischen, actionreichen Überlebenskampf auf die große Leinwand bringt. Die Protagonistin Lara Croft ist seit über zwei Jahrzehnten eine berühmte Ikone der Popkultur. Die neuste Veröffentlichung, RISE OF THE TOMB RAIDER, erhielt über 100 „Best of“-Auszeichnungen und Nominierungen und ist eines der bestbewerteten Videospiele. All dies macht TOMB RAIDER weiterhin zu einem der wichtigsten Titel für Action-Adventure-Fans.

Fans aus Deutschland aufgepasst! In Kooperation mit GameStop gibt euch Square Enix die Chance, an einem exklusiven Enthüllungs-Event teilzunehmen und dort nicht nur die Entwickler zu treffen, sondern auch das Spiel zu spielen. Weitere Informationen zum Gewinnspiel finden ihr auf folgender Seite: www.TombRaider.com