Die Synchronsprecherin Maria Koschny spricht Actionheldin Lara Croft im neuen Videospiel Shadow of the Tomb Raider. Sie ist bekannt als deutsche Stimme von Hollywood Schauspielerin Jennifer Lawrence. Nicht nur Maria Koschny hat ein gutes Gespür für Sprache, auch Archäologin Lara Croft besitzt ein außergewöhnliches Talent dafür. Im Spiel lernt sie nämlich „die Sprache der Menschen“ Quechua.

Shadow of the Tomb Raider – Deutsche Synchronstimme steht fest

Auf ihrer chakuy nach der Geheimorganisation Trinity verschlägt es Lara nach Süd- und Mittelamerika. So verfolgt die Archäologin nicht nur einen Verdächtigen während der Feierlichkeiten zum Tag der Toten in Mïshiku, sondern begibt sich auch auf sasa Expedition in den südamerikanischen yunka und besucht die llaqta paititi – die „Verlorene Stadt der Inka“. Um sich dort zu verständigen, erwirbt sie unter anderem Sprachkenntnisse in Quechua.

Quechua ist eine Gruppe von eng miteinander verwandten Dialekten und lässt sich auf die Ureinwohner der Zentralanden in Peru zurückführen. Die Inka haben sie benutzt und verbreitet. Durch ihre neuerworbenen Kenntnisse in der alten Sprache kann Lara in Paititi mit dem runa llaqta sprechen und uralte Inschriften lesen, um Rätsel zu lösen. Ihr Ziel dabei: Die awqa, besiegen und die pacha vor einer bevorstehenden Apokalypse retten. Dabei stellt die Archäologin viele ihrer Fähigkeiten unter Beweis: qaqa lluq’ay, sie schwingt an waska yura, sie schwimmt in Wasserhöhlen und kämpft sich durch den yunka. Lara durchlebt schwere Zeiten, um schließlich ihrer Bestimmung als „Tomb Raider“ zu folgen.