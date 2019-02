Shadow of the Tomb Raider

Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics haben den neuesten Story-DLC zu Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. “Der Preis des Überlebens” steht allen Season Pass-Inhabern zum Download zur Verfügung. Zudem ist die Erweiterung auch separat für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC via Steam zum Verkauf erhältlich.

Shadow of the Tomb Raider – Vierter Story-DLC ab sofort erhältlich

Im neuen Story-DLC kehren Spieler in die Welt von Shadow of the Tomb Raider zurück. Dabei müssen sie das Geheimnis hinter Lara Crofts größtem Widersacher lösen. Lara versucht, die Codes von Trinitys Anführer zu knacken. Dafür muss sie ein neues Herausforderungsgrab voller giftiger Fallen überwinden und Elitesoldaten besiegen.

Mit dem neuen Outfit “Jägersortiment”, einer Trinity-Ausrüstung, sind Laras Schritte beim Rennen leiser. Zudem erhöht das Outfit Laras Wahrnehmung. Außerdem erhalten Spieler “Geräuschloser Stich”, eine Pistole mit Schalldämpfer für lautlose Angriffe. Weiterhin verbessert die Fähigkeit “Raptorenauge” Laras Talent zum Markieren von Feinden und macht deren Umrisse durch Wände und andere Hindernisse sichtbar.

Als Teil des Updates sind die Gräber “Blick des Richters”, “Tor der Unterwelt”, “Heulende Höhlen”, “Pfad der Schlacht”, “Tempel der Sonne”, “San Cordoba” und “Alter Aquädukt” aus der Hauptkampagne jetzt allesamt auch im Punkte- und Zeitangriff spielbar.

Shadow of the Tomb Raider – Gewinn des offiziellen Sales Award in Platin

Im Dezember wurde bekannt, dass Shadow of the Tomb Raider in Deutschland bereits über 200.000 Mal über die Ladentheke gewandert ist.

Entsprechend dieser Verkaufszahl hatte das Action-Adventure den offiziellen Sales Award in Platin des game (Verband der deutschen Games Industrie) erhalten. Somit knüpft Lara Crofts größtes Abenteuer also auch im aktuell heiß umkämpften Games-Markt an die legendären Erfolge der weltberühmten Serie an. Shadow of the Tomb Raider ist für Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältlich. Neben der Standard Edition ist das Spiel auch in der Croft Edition inklusive Bonus-Inhalten und Season Pass verfügbar.

Ihr habt die Möglichkeit das Spiel mit einer kostenfreien Testversion für Xbox One, PlayStation 4 und den PC zu testen. Diese herunterladbare Demo ermöglicht es, den Anfang des Action-Hits komplett gratis zu spielen. Nach Abschluss der Schnupperfassung können alle Spieler, die sich für den Kauf des Spiels entscheiden, genau dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Alle ihre Fortschritte und Achievements bleiben also erhalten.