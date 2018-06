Square Enix hat bekannt gegeben, dass Vorbesteller des kommenden Action-Adventure-Hits Shadow of the Tomb Raider ab sofort auch im stationären Handel von MediaMarkt und Saturn von exklusiven Boni profitieren können.

Shadow of the Tomb Raider – Vorbestellerbox mit Extras

Die Vorbesteller-Box enthält ein Steelbook im edlen Maya-Design inklusive dreier hochwertiger Art Cards mit den Cover-Motiven der aktuellen Tomb Raider-Spiele. Ab sofort könnt ihr zum Preis von 4,99 EUR (UVP) bei MediaMarkt und Saturn vorbestellen. Käufern der Vorbesteller-Box wird der volle Kaufpreis des Steelbooks beim Erwerb von Shadow of the Tomb Raider und Vorlage des Kassenbons zum Release angerechnet. Dies ist bei jeder Filiale der Kette möglich, bei der die Vorbesteller-Box erworben wurde.

Wer Lara Crofts größtes Abenteuer schon vor dem Release am 14. September 2018 online bei MediaMarkt oder Saturn erwirbt, erhält die Inhalte der Vorbesteller-Box zum Erscheinungstermin des Spiels zusätzlich zum Spiel zugesandt.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Neben der Standard Edition ist das Spiel auch in der Croft Edition inklusive Bonus-Inhalten und Season Pass erhältlich. Für Sammler steht außerdem eine streng limitierte Ultimate Edition zur Verfügung.