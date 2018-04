Saber Interactive und Publisher Wired Productions haben einen neuen Trailer zu Shaq Fu: A Legend Reborn veröffentlicht. Am 5. Juni 2018 ist das Spiel weltweit für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erhältlich.Shaq Fu: A Legend Reborn ist eine Koproduktion zwischen Saber Interactive und Big Deez Productions und wird in Zusammenarbeit mit Wired Productions und Mad Dog Games veröffentlicht.

Shaq Fu: A Legend Reborn – Actionlastiges Beat’em Up

Shaq Fu: A Legend Reborn ist ein actionlastiges Beat’em Up. In der Hauptrolle übernimmt ihr die Rolle von Shaquille O’Neal. Shaq nimmt den Kampf mit den Horden aus Hollywood und der Hölle auf. Als Ein-Mann-Armee will er seinen verstorbenen Meister und das zerstörte Zuhause rächen. Ihr lernt vernichtende Combos kenne und tretet gegen seltsame Celebrity-Bosse an. Dabei könnt ihr eure Wut mit einer Vielzahl schlagkräftiger Waffen und Power-Ups freien Lauf lassen.

Wie bereits von Saber Interactive angekündigt, erhalten all diejenigen, die NBA Playgrounds für Nintendo Switch vor dem 10. Juni 2017 erworben haben, bei Veröffentlichung eine kostenlose Version von Shaq Fu: A Legend Reborn für die Nintendo Switch. Für Indiegogo-Backer wird Saber in den kommenden Wochen ein Update zum Timing und der Auslieferung der Belohnungen direkt über die Indiegogo-Seite des Spiels teilen.