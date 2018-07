Wired Productions hat heute einen neuen DLC für Shaq Fu: A Legend Reborn angekündigt. Sollten mehr als 100.000 Exemplare der Handelsversion über die Ladentheke gehen, wird der Publisher Merkel Fu in Auftrag geben. Merkel Fu soll der einzig wahre Brawler für politikverdrossene Gamer werden. Shaq Fu: A Legend Reborn ist im Handel für PlayStation 4, PC, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Die Retail-Version enthält exklusiv den umfangreichen DLC Barack Fu.

Shaq Fu: A Legend Reborn – Bekämpfe das Böse als Angela Merkel

Während der ehemalige Präsident der USA finstere Mächte in Barack Fu bekämpft, dem exklusiv in der Handelsversion von Shaq Fu: A Legend Reborn enthaltenen DLC, muss sich die Bundeskanzlerin in Merkel Fu ihren eigenen Dämonen stellen. Als selbst langjährige politische Weggefährten auf perfide Art und Weise mehr Macht an sich reißen wollen, liegt es an der Bundeskanzlerin, gegen ihre bösartigen Feinde zurückzuschlagen.