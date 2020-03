0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

In Shinsekai: Into the Depths tauchen Spieler als letzter überlebender Mensch in die Einsamkeit der unentdeckten Tiefsee hinab. Das Spiel ist ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich.

Shinsekai: Into the Depths – Digital für die Nintendo Switch erhältlich

Damit ihr der rasant sich auszubreitenden Eiszeit entkümmt, müsst ihr in erster Linie Materialien sammeln. Auf diese Weise seid ihr in der Lage eure Ausrüstung zu verbessern und neue Gegenstände craften. Hierbei müsst ihr als Taucher stets ein Auge auf ihren Sauerstoff und den Luftdruck werfen.Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit so die verzauberte Unterwasserwelt und ihre Geheimnisse in tief versunkenen Ruinen zu erkunden. Die Entwickler haben Shinsekai: Into the Depths im Stile einer Indie-Produktion entwickelt. Hierdurch wollen sie Spielern ein neuartiges, immersives Spielerlebnis ermöglichen. Vor allen Dingen war das Ziel eine faszinierende Unterwasser-Atmosphäre zu schaffen. Hierzu haben die Entwickler von Capcom Japan die Musik und Soundeffekte von unter Wasser platzierten Lautsprechern aufgenommen.

Außerdem führt Shineskai: Into the Depths mit seiner Veröffentlichung auf der Nintendo Switch neue Features ein. Dazu gehört etwa der neue „Another Dive“-Modus mit zwei Schwierigkeitsgraden oder der neue „Jukebox Mode“. In „Another Dive“ müssen Spieler so schnell wie möglich gegen die Uhr durch ein bedrohliches Unterwasser-Labyrinth tauchen, um sich einem neuen, monströsen Ungeheuer zu stellen. Wer „Another Dive“ bewältigt, kann seine Fähigkeiten im Hardcore-Modus mit einer antiken Tauchausrüstung und noch weniger Ressourcen unter Beweis stellen. Wer eine Pause benötigt, kann sich im Jukebox-Modus die verschiedenen Hintergrund-Tracks des Spiels in aller Ruhe anhören und dabei mit unterschiedlichen Audio-Filtern experimentieren.

„Another Dive“ und der „Jukebox Mode“ sind ebenfalls durch ein kostenloses Update für Apple Arcade SM Abonnenten auf iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV erhältlich.