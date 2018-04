Der Herausgeber Travian Games und Richard Garriotts Studio Portalarium haben das neuste Update für ihr Online Fantasy Multiplayer RPG Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues veröffentlicht. Es ist das erste Update seit dem Launch des Spiels auf Steam am 27. März. Unsere Review zu Shroud of the Avatar findet ihr hier.

Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues – Das bringt das neue Update