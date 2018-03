Travian Games und Richard Garriotts Studio Portalarium haben zwei neue Videos veröffentlicht. Diese stellen das kooperative Gameplay und die detaillierte, komplexe Fantasywelt des Fantasy-Multiplayer-RPGs Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues vor. Das Spiel wird weltweit am 27. März 2018 veröffentlicht. Eine kostenlose Probeversion, in der ihr einen umfassenden ersten Blick auf das Spiel werfen könnt, ist jetzt direkt über die offizielle Website des Spiels als Download verfügbar.

Große Bewegungsfreiheit in einer wachsenden Fantasy-Welt

Als Fantasy-Multiplayer-RPG verknüpft Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues viele der entscheidenden Features, die der Ultima-Serie zu ihrem Erfolg verhalfen. Ihr habt eine große Bewegungsfreiheit in einer lebendigen, ständig wachsenden Fantasy-Welt. Weiterhin werdet ihr mit einem spielergesteuerten Handwerks- und Wirtschaftssystem sowie ein Aufstiegspfad konfrontiert. Auf Grundlage eurer Tugend müsst ihr, die für euch moralisch akzeptablen Entscheidungen treffen. Ihr dürft euch auf die Integration mehrerer MMO-Elemente freuen. Diese führen in Kombination zu einer einzigartigen, gemeinsam erlebbaren Online-Erfahrung in einer beständigen Welt. Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues lässt euch entscheiden, ob ihr alleine oder mit Freunden spielen wollt. Ihr habt die Möglichkeit eigene Unterkünfte oder sogar ganze Städte zu besitzen. Außerdem könnt ihr euch einer der vielen verschiedenen Gilden im Spiel anschließen.