In Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm soll es zum ersten Mal in der Geschichte der Civilization-Reihe einen Anführer geben. Dieser Anführer kann der Spitze zweier verschiedener Zivilisationen stehen. Eleonore von Aquitanien führt England und Frankreich an. Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm erscheint am 14. Februar 2019 für den PC.

Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm – Spielt den Anführer

Eleonore, Herzogin von Aquitanien, war von 1137 bis 1152 zunächst Titularkönigin von Frankreich, gefolgt von England von 1154 bis 1189. Dank der riesigen Ländereien, die sie bereits in jungen Jahren geerbt hatte, war sie eine der einflussreichsten Figuren des Mittelalters und eine der am stärksten umworbenen Heiratskandidatinnen ihrer Zeit.

Sie führte den Zweiten Kreuzzug mit an und soll viele der Ritterlichkeitsrituale bei Hofe eingeführt haben, jene auf dem Christentum basierenden Verhaltensregeln, die das Benehmen von Rittern und Frauen hoher sozialer Stellung bestimmten. Weitere Informationen, einschließlich Einzelheiten über Eleonores einzigartige Fähigkeit, gibt es in 2Ks offiziellem Civilization-Blog.