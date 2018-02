In einer Pressemitteilung kündigt 2K und Firaxis Game an, dass Shaka die Zulu in Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall anführend wird. In unserem letzten Artikel könnt ihr die neuesten Features von Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall nachlesen.

Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall- Eine große Militärgeschichte

Shaka gehört ohne Zweifel zu den größten Kommandeuren in der Militärgeschichte. Seine Reformen der Zulu-Armeen machten sie effizient und tödlich. Dies ist auch der Grund, weshalb die Impi zu den gefürchtetsten Streitmächten der Welt gehören.

In der Zeit der zunehmenden Kolonialisierungen hatten der Aufstieg der Zulu unter Shaka erheblichen Einfluss auf die Geschichte und Kultur des südlichen Afrika.

Außerdem könnt ihr euch den neuesten Trailer zu Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall ansehen.