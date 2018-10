Skyhill – Debüt auf den Konsolen noch im Oktober

1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Am 24 Oktober gibt das von Daedalic Entertainment und Mandragora entwickelte Skyhill sein Konsolen-Debüt. Das postapokalyptische „Survival rogue-like“ erscheint für Playstation 4 und Xbox One.

Skyhill – Könnt ihr die Herausforderungen meistern?

Der Spieler schlüpft in die Rolle von Perry, einer der wenigen Überlebenden des dritten Weltkrieges und der danach folgenden Kontaminierung durch Bio-Waffen. Perry konnte nur überleben, weil er im obersten Stock des berühmten Skyhill-Hotels residierte, als die Welt sich um ihn herum veränderte. Überall lauern hungrige Mutanten, jederzeit bereit ihre Klauen in das Fleisch ihrer Opfer zu vergraben. Perry muss vorsichtig sein und alles Nützliche plündern, was er auf den 100 Stockwerken finden kann. Doch Vorsicht! Hinter jeder Ecke, in jedem Zimmer und auf jedem Stockwerk lauern Gefahren, die es zu überleben gilt.

Skyhill erhielt bereits mehrere Auszeichnungen, darunter: „Bestes Indie Game“ und „Bestes Desktop Game“ auf der DevGamm Minsk 2015 sowie „Beste Game Narrative“ auf der IndiePrize Casual Connect Tel-Aviv 2015.

Features: