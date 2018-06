Com2uS hat den Start der Beta-Testphase von Skylanders Ring of Heroes angekündigt. Hierbei handelt es sich um ein neues Mobile-Rollenspiel, das auf dem bekannten Toys-to-Life-Franchise von Activision basiert.

Skylanders Ring of Heroes – Com2uS eröffnet globalen Beta-Test

Der globale Beta-Test von Skylanders Ring of Heroes ist vom 14. Juni bis zum 25. Juni zugänglich und wird in neun Sprachen verfügbar sein. Jeder Besitzer eines Android-Gerätes kann über den Google Play Store daran teilnehmen und so bereits einen ersten Eindruck vom Spiel gewinnen.

In Skylanders Ring of Heroes können Spieler Charaktere aus dem Skylanders-Universum sammeln. Dabei könnt ihr sie mit unterschiedlichen Fähigkeiten sowie elementaren Kräften aufwerten. Dadurch erhalten sie einzigartige Angriffe, in Kämpfen einen Vorteil ermöglichen. Es handelt sich dabei um ein rundenbasiertes Action-RPG-Adventure. Ihr schlüpft in die Rolle eines Portalmeisters, der durch ein Dimensionsloch in die Skylands gelangt ist. Eure Aufgabe besteht darin, zehn der schwebenden Inseln mit abwechslungsreichen Stages und Bosskämpfen zu überqueren.

Dabei trefft ihr zum ersten Mal via mobiler Geräte auf eine Vielzahl bekannter Charaktere aus dem originalen Skylanders-Franchise. Tiefgehende Weiterentwicklungs- und Kampfmechaniken ermöglichen es, Skylanders auf unterschiedlichen Stufen zu sammeln und zu kombinieren. Darüber hinaus wird ein anspruchsvoller PvP-Modus namens Championship Arena enthalten sein, der euch in Echtzeitkämpfen in Arenen aufeinandertreffen lässt.

Skylanders Ring of Heroes befindet sich in der finalen Entwicklungsphase und ist für die Veröffentlichung im App Store und Google Play Store im dritten Quartal 2018 geplant.