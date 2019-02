0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Com2uS hat die Veröffentlichung von Skylanders Ring of Heroes bekannt gegeben. Das Spiel erscheint in 120 Ländern und ist als Download im Google Play Store sowie im Apple App Store erhältlich.

Skylanders Ring of Heroes – Com2uS gibt Veröffentlichung bekannt

Das Mobile-RPG basiert auf dem Skylanders-Franchise von Activision. Die Spieler tauchen als Portalmeister, die Wächter der Himmelslande, in die Spielwelt ein. Sie begeben sich auf ein großes Abenteuer. Dabei müssen sie den Schurken Kaos finden und das gestohlene Buch der Finsteren Magie zurückholen.

Insgesamt erleben Spieler eine zehnteilige Geschichte. Sie können ihre liebsten Charaktere lenken und müssen sich in Verliesen Herausforderungen stellen. Auch müssen sie sich an die Spitze des weltweiten PvP kämpfen.

Mit insgesamt 10 Elementen und einer Vielzahl von möglichen Skill-Kombinationen ergeben sich reihenweise Möglichkeiten, Taktiken zu erproben und so die passenden strategischen Antworten auf die Herausforderungen des Spiels im PvP und PvE zu finden.

Erstmalig bei Skylanders können Fans die „erwachten“ Formen ihrer Skylander sehen. Eine Early Access-Fassung von Skylanders Ring of Heroes wurde in Australien, Kanada und Neuseeland veröffentlicht. Durch das Feedback dieser Spieler konnte Com2uS in Vorbereitung auf die weltweite Veröffentlichung des Spiels Verbesserungen vornehmen.

Spieler, die sich vorab registriert haben, erhalten einen Seelenstein, der es ihnen gestattet, Spyro, den Fanfavoriten der Skylander herbeizurufen.

„Wir sind sehr gespannt, wie sich Skylanders Ring of Heroes in den westlichen Märkten schlagen wird, da die IP dort bereits bekannt ist“, kommentiert Casey Lee, Vice President bei GAMEVIL COM2US USA. „Wir tun unser Bestes, um Skylanders-Fans und Mobile-RPG-Fans eine unterhaltsame RPG-Spielerfahrung zu bieten, mit der man sein liebstes Skylanders-Team aufs Mobilgerät holt.“