In einer Pressemitteilung kündigt Headupgames das zweite DLC Slime-san- Sheeple’s Sequel zum Download an. Ab sofort können Besitzer von Slime-san das kostenlose Update über Steam herunterladen und in das Hauptspiel einbinden.

Wenn ihr lieber auf der Nintendo Switch spielen möchtet ist das kein Problem. Auch für die Switch-Version von Slime-San stehen in kürze die ersten Erweiterungen vor der Veröffentlichung. Bald könnt ihr Slime-san auch auf der Playstation 4 und Xbox One spielen. Der Releasetermin steht bereits in den Startlöchern.



Slime-san- Nur ein Teil eines riesigen Videospiels

Weiterhin gibt Headupgames folgende Informationen bekannt.

In der Erweiterung Sheeple’s Sequel erlebt ihr Sheeple, wie noch nie zuvor. Er ist überzeugt, dass die ganze Welt nur ein Teil eines riesigen Videospiels ist und er lediglich als lahmer Nebencharakter programmiert wurde. Er entschließt sich selbst umzuprogrammieren und das zum Superbösewicht. Ihr müsst gemeinsam mit ihm die Level bestehen und versuchen unversehrt zu entkommen.

Eine völlig eigenständige Kampagne von Slime-san! Bist du bereit für eine wahnsinniges Roboabenteuer

20 normale und 20 NG+ Level direkt aus dem Hirn des durchgeknallten Sheeple

5 Level der Hauptkampagne in Sheeple-Style!

Stelle dich dutzenden neue Gefahren

Zwei neue Spielstile: Shadow- und Marble-Modus

Ein weiterer einzigartiger Bosskampf – kannst du Sheeple besiegen

Ein brandneuer, eher bizarrer … Target-Modus? Rhythm-Modus

Ein weiterer Speedrun-Modus für die DLC-Level, inkl. Bestenlisten

Weitere 70 „BUGS“ zum Sammeln und ausgeben

Eine neue Hub-Welt: Sheeple´s Hauptquartier

Neue Einstellungsmöglichkeiten, die Farbpalette anzupassen

Weitere benutzerdefinierte Einstellungen, wie ein Kamera-Schieberegler zum Anpassen des Zooms

Mehr Zwischensequenzen und Story-Elemente

Neue geheime Indie-Stars zum Entdecken und Quatschen

Neue Musik von Maganeko und Mischa Perell

Verschiedene Anpassungen und Fehlerbehebungen.

Slime-san – Optimale Speedrunner-Session

Slime-san ist eines dieser Spiele, bei denen der Spielspaß an allererster Stelle steht. Mit einer albernen Geschichte, einem ungewöhnlichen Charakter und süchtig machend schnellem Gameplay bietet der Platformer viele Stunden an Einzelspieler-Action und eignet sich zudem optimal für Speedrunner-Session. Die Kernmechaniken und das Leveldesign sind perfekt darauf ausgelegt, sich online mit anderen Spielern zu messen.