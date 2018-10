0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

NIS America hat neue Informationen zu der Retro-Spiele-Sammlung SNK 40th Anniversary Collection veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 16. November 2018 auf der Nintendo Switch.

SNK 40th Anniversary Collection – Neue Klassiker der Spielesammlung vorgestellt

Der erste Trailer lässt mit bewegten Bildern zu den beiden Shoot ‚em Up Titeln Alpha Mission & Vanguard SNK 40th Anniversary Collection die Herzen der Nostalgiker höher schlagen. Außerdem gibt es noch einen Trailer, der die im kostenlosen DLC enthaltenen Titel Munch Mobile, Fantasy, Sasuke vs Commaner, Chopper I und Time Soldiers zeigt. Der kostenlose DLC erscheint am 11. Dezember 2018.

Features: