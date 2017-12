Sold Out und Team17 haben in einer Pressemitteilung die Veröffentlichung von Reatilversionen der Spiele Yoku’s Island Express und Genesis: Alpha One für die Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt. Weitere Spiele nur für die Nintendo Switch stehen ebenfalls im Anflug.

Sold Out und Team17- Ein neues umfangreiches Lineup!

Für das Jahr 2018 nehmen sich Sold Out und Team17 für ihre Parnerschaft die Veröffentlichung von vielen Spielen vor.

Zum einen könnt ihr für die Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch das bunte Pinball-Adventure Yoku’s Island Express erwarten.

Das Weltraum-Abenteuer Genesis: Alpha One wird ebenfalls im nächsten Jahr für die Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Das gesamte Lineup, welches in Zusammenarbeit von sold Out und Team17 2018 veröffentlicht werden soll:

Yoku’s Island Express (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo SwitchTM)

Genesis: Alpha One (PlayStation 4, Xbox One)

Overcooked: Special Edition (Nintendo SwitchTM)

Worms W.M.D (Nintendo SwitchTM)

Yoku’s Island Express- Open-World Pinball

Ihr habt in Yoku’s Island Express die Gelegenheit mit den Protagonisten Yoku Mistkäfer über das Inselparadies Mokumana Island zu katapultieren. Diese Aufgabe erscheint mir als ziemlich aufregend und soll für viel Spaß und Abenteuer sorgen.

Genesis: Alpha One – Ab in den Weltall!

Dagegen könnt ihr euch in Genesis: Alpha One in den Weltall begeben, wo ihr eine Mission erfüllen müsst. Diese ist von einer großen Bedeutung. Dabei müsst ihr euch darauf einstellen euer Raumschiff optimal zu verwalten und auszubauen. Ihr müsst mit euren Ressourcen sparsam umgehen. Gleichzeitig müsst ihr euch mit Alien-Plagen herumschlagen. Wenn ihr weitreichende erforschungen anstellt könnt ihr Kreaturen klonen und in diesem Survial-First-Person Shooter gut zurecht kommen. Eure zentrale Aufgabe ist es, die Menschheit zu retten.