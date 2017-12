Kochmedia kündigt in einer Pressemitteilung die Veröffentlichung des neuesten Sonic Abenteuers an. Am 07. November ist es soweit und ihr könnt auf der Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One ein neues Abenteuer mit Sonic Forces erleben.

Sonic Forces- Gemeinsam gegen Dr.Ivo!

Bevor Sonic Forces jedoch erscheint, entschließt sich Dr.Ivo den Twitter-Account von Sonic übernommen. Diesen Kanal nutzt Dr.Ivo für die Rekrutierung neuer Roboter-Soldaten für seine barbarische Armee.

Ihr seid die Macht gegen diese Propaganda. Daher müsst ihr auch im neuen Abtenteuer euch vor den Bösewichten von Dr.Ivo in Acht nehmen.

Die neuesten Kapitel aus der digitalen Comic-Serie zeigen, dass sich Shadow und Omega gemeinsam zum Kampf gegen Dr.Ivo Eggman Robotnik entschlließen. Wenn ihr zu den Fans der Reihe gehört könnt ihr das neueste Kapitel mit dem Titel “Looming Shadow” mit den anderen bereits veröffentlichen Kapitel und folgendem Link herunterladen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen das vierte und letzte Kapitel veröffentlicht werden.

Die Bonus Edition von Sonic Forces für Nintendo Switch, PlayStation 4 oder Xbox One kann bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden.