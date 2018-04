SEGA hat bekannt gegeben, dass Sonic Mania Plus am 17. Juli 2018 in Nord-Amerika und Europa für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch im Handel erscheint. Ihr könnt das Spiel ab sofort bei allen teilnehmenden Einzelhändlern vorbestellen.



Sonic Mania Plus – Neue Charaktere und Herausforderungen

Sonic Mania Plus nimmt den Schwung von Sonic Mania auf und stellt zwei neue spielbare Charaktere aus Sonics‘ Vergangenheit vor: Mighty das Gürteltier und Ray das fliegende Eichhörnchen. Ein „Zugabe-Modus“ bietet dank seinen überarbeiteten Verläufen neue Herausforderungen für sowohl neue Spieler als auch für Veteranen. Die Wettkampf- und Rennen-auf-Zeit-Modi erhalten ein Update, mit dem Vier-Spieler-Wettkämpfe und Geister-Herausforderungen für Zeit-Rennen ermöglicht werden. Dieses Gesamtpaket erscheint in einer komplett neuen physischen Edition, welche mit einem 32-seitigen Artbook für Sammler, einem SEGA Mega Drive-Wendecover und einer holographischen Verpackung ausgestattet sein wird.