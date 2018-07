SEGA hat Sonic Mania Plus für die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht.

Sonic Mania Plus – Unvergessliches Abenteuer auf Angel Island

In Sonic Mania Plus erleben Spieler Sonic, Tales und Knuckles in einem unvergesslichen Abenteuer auf Angel Island. Dieses Abenteuer weiß mit jeder Menge Retro-Charme zu überzeugen. Sie helfen den drei Helden und vielen weiteren ikonischen Charakteren aus dem beliebten Sonic-Universum herauszufinden. Ihr müsst herausfinden, welche mächtige Energiequelle sich auf der Insel Angel Island befindet. Zudem müsst ihr verhindern, dass Dr. Eggman diese Macht in seine Gewalt bringt.

Sonic Mania Plus nimmt den Schwung von Sonic Mania, einem der besten Platforming-Spiele von 2017, auf, und stellt zwei neue spielbare Charaktere aus Sonic‘s Vergangenheit vor: Mighty das Gürteltier und Ray das Flughörnchen. Ein „Zugabe-Modus“ welcher bekannten Spiel-Abschnitten ein frisches Aussehen verleiht, bietet dank seinen neuen Verläufen neue Herausforderungen für sowohl neue Spieler als auch für Veteranen. Die Wettkampf- und Rennen-auf-Zeit-Modi erhalten ein Update welches Vier-Spieler-Wettkämpfe ermöglicht. Zusätzlich wird es Geister-Herausforderungen für Zeit-Rennen geben. Dieses Gesamtpaket erscheint in einer komplett neuen physischen Edition. Die Edition ist mit einem 32-seitigen Artbook für Sammler, einem SEGA Mega Drive Wendecover und einer holographischen Verpackung ausgestattet.

Angesichts der anstehenden Veröffentlichung von Sonic Mania Plus hat SEGA mit Sonic Mania Adventures eine fünfteilige Miniserie mit den tollkühnen Helden aus Sonic Mania Plus veröffentlicht.