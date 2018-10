Soulcalibur VI – Kampfspiel ab sofort im Handel erhältlich

1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ab sofort ist Soulcalibur VI für Playstation 4, Xbox One und digital für den PC erhältlich.

Soulcalibur VI – Ab sofort im Handel erhältlich

Spieler können sich auf zahlreiche Neuerungen freuen. Dazu zählen die zwei epischen Story-Modi, derSoul Chronicle-Modus und der RPG-inspirierten Libra of Souls-Modus. Außerdem beinhaltet das Spiel Online-Kämpfe, einen großen Charaktereditor sowie eine Reihe neuer und bekannter Kämpfer, darunter Geralt von Riva aus der Witcher-Serie. Welcome back to the Stage of History.

Soulcalibur VI – Wiederkehrende Charaktere

In Soulcalibur VI können Spieler die Ereignisse des 16. Jahrhunderts, vor dem ersten Soulcalibur, erkunden. Zudem bietet das Spiel eine vielfältige Aufstellung neuer und wiederkehrender Charaktere mit einzigartigen Kampfstilen und Waffen. Dazu gehören sowohl Hauptcharaktere der Serie, wie Mitsurugi und Sophitia, als auch Neuankömmlinge, wie zum Beispiel der Gastcharakter Geralt von Riva aus der „The Witcher“-Serie von CD Projekt Red oder Grøh.

Darüber hinaus ist eine Special Edition erhältlich. Die Collector’s Edition beinhaltet eine 35 cm große Figur von Sophitia, den Season Pass, den digitalen Soundtrack, eine „Collector’s Edition“-Box und das komplette Spiel.

Soulcalibur VI – Talim kehrt zurück

Talim kommt aus dem Dorf des Windgottes, einer abgelegenen Insel in Südostasien. Als einzige Tochter des Schamanens wurde sie als letzte Priesterin des Windes aufgezogen. Auf diesem Wege erlernte Talim den zeremoniellen Kampfstil „Windtanz“ und übte den Umgang mit ihren Klingen-Tonfas Syi Salika & Loka Luha. Beide Fähigkeiten wurde als Teil der uralten Zeremonien des Inselvolks gelehrt. Talim meisterte sowohl die Waffen als auch den Kampfstil ungewöhnlich schnell.

Talim verbrachte ihr ganzes Leben auf der Insel, bis ein Fremder in ihr Dorf kam und ein Stück von Soul Edge mit sich brachte. Die Gefahr, die von dem Splitter ausging konnte sie sofort spüren und versprach, die Welt vor dieser dunklen Macht zu beschützen, indem sie den Splitter an seinen Ursprungsort zurückbringt. Selbst wenn das bedeutet, ihre Familie und ihr Dorf zurück zu lassen.