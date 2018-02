Bandai Namco Entertainment kündigt für den neuesten Teil des erfolgreichen Beat ‘em up Franchise Soulcalibur VI neue Charektere an. Hierbei handelt es sich um die altbekannten und beliebten Kämpfer Ivy und Zasalamel. Soulcalibur VI soll in diesem Jahr noch für die Playstation 4, Xbox One und den PC via Steam erscheinen.

SOULCALIBUR VI- Zasalamel und Ivy Valentine kehren zurück

“Der sichelschwingende Zasalamel kehrt in Soulcalibur VI zurück. Geboren im Clan „Guardians of the Spirit Sword”, war es seine Aufgabe, die legendären Schwerter Soul Calibur und Soul Edge zu beschützen. Trotz seiner Verbannung ins Exil, entdeckte Zasalamel das Geheimnis der Reinkarnation, was ihn zu einem mächtigen Magier und gefährlichen Widersacher machte. Im Kampf führt er Kafziel und streckt jeden nieder, der ihm auf seinem Pfad zur Macht im Wege steht.”

“Ivy Valentine ist eine der beliebtesten Charaktere des Franchise. Sie führt die “Ivy Blade”, ein magisches Schwert, welches im Bruchteil eines Sekunde zu einer klingenbesetzten Peitsche werden kann. Ivys Vater verfiel dem Wahnsinn und fand den Tod, als er die Geschichte des Soul Edge erforschte. Ihre Mutter folgte ihm kurz darauf. Seit diesem Tag dürstet sie nach Rache und sucht nach einem Weg, das verfluchte Schwert zu zerstören, welches ihren Eltern das Leben kostete. Sie kombiniert westliche Schwert- und fernöstliche Peitschentechniken, was ihre Angriffe elegant und gleichzeitig absolut tödlich macht.”