Bandai Namco Entertainment Europe hat bekannt gegeben, dass Sigfriend als spielbarer Charakter in Soulcalibur VI enthalten sein wird. Soulcalibur VI wird 2018 für PlayStation 4, Xbox One und digital für PC via Steam und anderen Distributoren veröffentlicht.

Soulcalibur VI – Siegfried auf der Suche nach Erlösung

Nachdem Siegfried als Nightmare gegen Kilik und seine Kameraden verloren hat, wacht er an einem ungewohnten Ort auf. Siegfried ist nicht dazu imstande, sich selbst von den gnadenlosen Erinnerungen an die Zeit, die er als die Marionette des verfluchten Schwerts verbracht hat, zu befreien. Die Erinnerung daran, dass er seinen eigenen Vater getötet hat, verfolgt ihn. Sein wahrer Albtraum hat gerade erst begonnen. Voller Reue sucht er nach Erlösung und will sich selbst verzweifelt aus den Fängen des verfluchten Schwerts befreien.