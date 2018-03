Ubisoft und die South Park Digital Studios kündigen an, dass South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe From Dusk Till Casa Bonita ab heute auf PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich ist. South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe wurde von Trey Parker und Matt Stone geschrieben und in Zusammenarbeit mit Ubisoft San Francisco entwickelt. Der DLC From Dusk Till Casa Bonita fügt dem Spiel eine völlig neue Storykampagne und Superhelden-Klasse hinzu.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe- Im Kampf gegen die Dunkelheit

In From Dusk Till Casa Bonita ist Mysterions Schwester in Gefahr. Sie hat sich den Vampir-Kids aus South Park angeschlossen, die sich in Cartmans Lieblingsrestaurant, Casa Bonita, eingenistet haben. Ihr besucht das berühmte Familienrestaurant, erkundet Black Bart’s Cave und beobachtet Klippenspringer. Außerdem werdet ihr Zeuge der Magie Mexikos und besiegt die Brut der Vampire.

Dunkelheit wird mit Dunkelheit bekämpft und die neue Dämonenkind-Klasse, die vier neue okkulte Kräfte besitzt, wird eingeführt. Gemeinsam mit dem Gothic-Mädchen Henrietta, einer mächtigen Support-Hexe, steht dem Spieler ein harter Kampf bevor.