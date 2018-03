Ubisoft und die South Park Digital Studios haben angekündigt, dass South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe bald auf Nintendo Switch erhältlich sein wird. Somit lässt sich dieses unglaublich anstößige Superhelden-Abenteuer überall und jederzeit auf Nintendo Switch spielen.

South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe – Überall für einen Witz zu haben

Abgesehen vom Hauptspiel gibt es auch beide Erweiterungsinhalte “Gefahrendeck” und “From Dusk Till Casa Bonita”. Diese sind einzeln oder als Teil des Season Pass erhältlich. Der dritte DLC “Bring den Crunch” erscheint ebenfalls für die Nintendo Switch. Hier müsst ihr jedoch bis zum Sommer warten.

In South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe steigt die Kriminalität und es wird Zeit für unsere altbekannten Helden… Eric Cartman ergreift daher die Gelegenheit, die Stadt zu retten und erschafft die beste Superheldengruppe, die es jemals gab: die Coon & Friends mit ihm als ihrem Anführer, dem Coon.

In den Erweiterungen erwartet euch zudem folgendes:

Die Erweiterung „Gefahrendeck“ teleportiert die Spieler an vorher nie gesehene Orte in South Park. Dort werden sie auf Gegner treffen, die speziell von den Freedom Pals kreiert wurden. Die Begegnungen werden von Mal zu Mal schwieriger und sind darauf ausgelegt, die Grenzen eines jeden Superhelden auszuloten.

In „From Dusk Till Casa Bonita“ ist Mysterions Schwester in Gefahr. Sie hat sich den Vamp Kids aus South Park angeschlossen, die sich in Cartmans Lieblingsrestaurant, Casa Bonita, eingenistet haben. Dunkelheit wird mit Dunkelheit bekämpft und die neue Netherborn-Klasse, die vier neue okkulte Kräfte besitzt, wird eingeführt. Gemeinsam mit dem Gothic-Mädchen Henrietta, einer mächtigen Support-Hexe, steht dem Spieler ein harter Kampf bevor.

Das Spiel erscheint am 24. April für die Nintendo Switch.