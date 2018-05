Focus Home Interactive und Entwickler Streum On Studio haben die Veröffentlichung der Enhanced Edition von Space Hulk: Deathwing bekannt gegeben. Das Actionspiel im Warhammer 40,000 Universum ist ab sofort für PlayStation 4 im Handel erhältlich.

Space Hulk: Deathwing – Stürzt euch als Team in die Schlacht

Das Spiel bietet neben einen umfassenden Einzelspieler-Kampagne auch einen kooperativen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler, die sich gemeinsam in eine gnadenlose Schlacht stürzen können. Die Enhanced Edition von Space Hulk: Deathwing bietet einige neue Inhalte und Upgrades, die das Basis-Spiel zur ultimativen Space-Hulk-Erfahrung werden lassen.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Space Marines des Deathwing – der gefürchteten 1. Kompanie der geheimen Dark Angels. An Bord eines verschollen geglaubten Raumschiff-Wracks findet ihr euch in einem scheinbar verzweifelten Kampf gegen außerirdische Genestealers wieder. Dabei sammelt ihr wertvolle Erfahrungspunkte und investiert diese in neue Fähigkeiten. Dadurch erhaltet ihr Zugriff auf todbringende Waffen sowie Rüstungen aus dem machtvollen Arsenal des Deathwing.

Zudem könnt ihr euch auf folgende Features freuen: