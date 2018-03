Focus Home Interactive und Streum On Studio geben das Releasedatum von Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition bekannt. Der First-Person-Shooter Space Hulk: Deathwing ist in der Enhanced Editionab 22. Mai als Box-Version für die PlayStation 4 im Handel erhältlich.

Space Hulk: Deathwing- Im Kampf gegen die Genestealers

Ihr schlüpft in die Rolle eines Space Marine der Deathwing – der gefürchteten 1. Kompanie der geheimen Dark Angels. In dieser Rolle befindet ihr euch schnell in einem verzweifelten Kampf gegen die Genestealers. Während ihr im Kampf wertvolle Erfahrungen sammelt, wächst euer Charakter ständig zu neuer Stärke heran. Dabei eignet sich euer Charakter neue Fähigkeiten an und erhält hierdurch Zugriff auf völlig neue todbringende Waffen. Space Hulk: Deathwing bietet neben einen umfassenden Einzelspieler-Modus auch die Option eines kooperativen Multiplayers für bis zu 4 Spieler. Die Enhanced Edition von Space Hulk: Deathwing bietet einige neue Inhalte und Upgrades, die das Basis-Spiel zur ultimativen Space Hulk Erfahrung werden lassen. Alle Aspekte der Klassen-Individualisierung können Ingame, ohne den Einsatz von Mikrotransaktionen, erreicht werden.

Klassen-Individualisierung: Das Fortschritts-System lässt euch Rüstung und Waffen-Skins sowie andere ästhetische Gegenstände freischalten.

Chaplain-Klasse: Die Chaplain-Klasse bringt einige neue Fähigkeiten mit, mit denen die Überlebenschance des Teams gesteigert werden kann. Diese Klasse ist zudem auf den Nahkampf spezialisiert und kann sich Horden von Gegnern widmen.

Neue Waffensysteme: Neue Nah- und Fernkampfwaffen bieten euch und euren Squads noch mehr Optionen, um die brutalen Kämpfe zu überleben.

Neue Gegnertypen: Neue einzigartige Genestealers-Typen bringen euch größere Herausforderungen, wenn ihr in die Annalen der Space Hulk eingehen wollt.

Spezialmissionen: Zufällige Ziele und Gegnerspawns bieten euch einen enormen Wiederspielwert.