In einer Pressemitteilung kündigt HeadupGames die Veröffentlichung von SEUM: Speedrunners from Hell an. Absofort könnt ihr das Spiel für die Playstation 4 aus dem Store herunterladen. In SEUM: Speedruners from Hell werdet ihr höllisch schwere Parkours erleben, die mit zahlreichen Fallen und Hindernissen gestaltet sind.

SEUM: Speedrunners from Hell- Entwickler achten auf optimale Spielbarkeit

SEUM: Speedrunners from Hell bietet eine Slow-Motion Funktion, die euch eine angenehme Spielbarkeit über euren Controller bietet. Dabei könnt ihr eure Sprünge und Schüsse präzise ausrichten ohne dabei Zeit zu verlieren. So könnt ihr euch primär darauf konzentrieren einen neuen Highscore zu erzielen und die globalen Online-Ranglisten zu stürmen.

SEUM: Speedrunners from Hell- Heavy Metal Plattformer in Ego-Perspektive

SEUM: Speedrunners from Hell ist der erste kompetitive Heavy Metal Plattformer, der in der Ego-Perspektive gespielt wird. Das Spiel setzt auf Geschwindigkeit und schnelle Reaktionen. Ihr müsst rennen, springen und fliegen. Gleichzeitig müsst ihr euch mit Feuerbällen verteidigen, um mit einer neuen Bestzeit das Zielportal zu erreichen. Ihr könnt Zeit und Gravitation verdrehen und euch mit euren Freunden und anderen Spielern in den weltweiten Ranglisten messen. Nur die härtesten Spieler werden die “Uber Skull”-Medaillen gewinnen!

Wenn ihr mal eine Pause braucht von der wahnsinnigen Geschwindigkeit und der intensiven Adrenalinausschüttung, solltet ihr euch auf Suche nach den in jedem Level versteckten Bierdosen machen. Denn wer weiß welche Geheimnisse gelüftet werden, sobald ihr alle kühlen Erfrischungen euer Eigen nennt..

Die Entwickler nennen überdies noch folgende Features: