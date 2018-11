Spike Volleyball – Indoor-Volleyball-Simulation angekündigt

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Bigben Interactive hat Spike Volleyball angekündigt, das als erste Indoor-Volleyball-Simulation eine weitere Lieblingssportart auf Konsolen und PC zu den Spielern nach Hause bringt. Spike Volleyball ist ab Februar 2019 für Xbox One, Playstation 4 und PC erhältlich.

Spike Volleyball – Indoor-Volleyball-Simulation

50 Nationalteams, Damen und Herren gleichermaßen, kommen in einem Spiel zusammen, das sämtliche Elemente der Disziplin detailgetreu nachbildet. Tempo, Reflexe und Teamwork werden zu einer spannenden Sporterfahrung verbunden.

Spieler managen ihr eigenes Team und rekrutieren Sportler, um es im Karriere-Modus bis an die Spitze zu bringen. Mit der geeigneten Strategie nehmen sie an zahlreichen internationalen Turnieren in 13 verschiedenen Arenen teil oder treten im lokalen Mehrspieler-Modus gegeneinander an.

Aufschlagen, Blocken, Schmettern. Klassische Volleyball-Techniken transportieren die Spannung einer der komplexesten Mannschaftssportarten, die unter Verwendung von Unreal Engine 4 und Motion Capturing detailgetreu nachgebildet wurde.