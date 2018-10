0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ubisoft hat angekündigt, dass Sports Party, das Multisport-Spiel, ab sofort weltweit exklusiv auf Nintendo Switch erhältlich ist.

Sports Party – Multi-Sport-Familienspiel ab sofort im Handel erhältlich

In Sports Party können sich bis zu vier Spieler bei sechs spannenden Outdoor-Aktivitäten herausfordern. Egal ob bei Basketball, Frisbee, Golf, Jet Ski® Beach Tennis und Skateboarding. Unabhängig für welche Sportart man sich entscheidet erwartet den Spielen wohl ein wunderschönes Inselparadies.

Sports Party ist laut Ubisoft ein Spaß für die ganze Familie. Die Spieler werden herausgefordert mit ihrem Frisbee am schnellsten Ziele zu treffen, ihre Freunde auf neun verschiedenen Golfplätzen zu schlagen, ihre Gegner in einem 2-gegen-2 Beach Tennis-Match zu besiegen und den ersten Platz in einem Jet Ski-Rennen zu belegen.

Neben dem spannenden Spielablauf können die Spieler ihre Avatare anpassen, um sich von ihrer sportlichen Seite zu zeigen. Von Hautfarbe über Gesichtsbehaarung bis hin zu Outfits, Accessoires und Schuhen – für jeden ist etwas dabei! Neue Gegenstände können im Laufe des Spiels freigeschalten werden.

Mit Nintendo Switch können bis zu vier Spieler zu Hause auf ihrem Fernseher spielen, den Tabletop-Modus mit einem Freund genießen oder den Handheld-Modus mit klassischen Bedienelementen nutzen.

Von Kindern bis hin zu Großeltern soll jeder den endlosen Spaß von Sports Party lieben! Mit einem zugänglichen und dennoch herausfordernden Spielablauf soll das Spiel für jedes Alter geeignet sein Spaß für die ganze Familie bieten.