Friendly Duck hat die Version 2.0 von SpyOFF für iOS und Android veröffentlicht. Bei SpyOFF handelt es sich um ein sehr erfolgreiches VPN. Damit können Nutzer die Kontrolle über ihre Daten behalten und sie vor jenen schützen können, die diese missbrauchen wollen. Die neue Mobile-Version von SpyOFF ist einfacher zu handhaben und erleichtert Einsteigern den Gebrauch, während Sicherheit und Stabilität optimiert wurden. Nutzer können sich leichter als je zuvor mit Servern verbinden und browsen. Dabei müssen sie sich um den Schutz ihrer Daten nicht sorgen.

SpyOFF- VPN für iOS und Android

Das überarbeitete Interface von SpyOFF Version 2.0 ist übersichtlicher und lässt sich einfacher navigieren. Mit der neuen Option Smart Location können Benutzer sich mit nur einem Knopfdruck mit der nächstgelegenen passenden Server-Location verbinden, ohne manuell nach der schnellsten Option in ihrer aktuellen Umgebung suchen zu müssen. Für mehr Verbindungsstabilität und verbesserte Kontrolle durch den Nutzer wurde außerdem ein neues Protokoll, IKEv2, hinzugefügt.

„Für uns ist Online-Anonymität ein unantastbares Menschenrecht. Darum streben wir kontinuierlich danach SpyOFF zum sichersten VPN zu machen, das der Markt zu bieten hat“, erklärt COO Nikolai Horn. „Es ist uns außerdem wichtig, SpyOFF so zugänglich wie nur möglich zu machen. Es gibt zahlreiche Menschen auf der Welt, die sich mit den Details eines VPNs nicht so gut auskennen, weshalb wir Wert auf einen leichten Einstieg und Verbindungen per Knopfdruck legen, um die Erfahrung so einfach wie möglich zu gestalten.“

SpyOFF ist ein Multi-Plattform-VPN, das auf verschiedenen Geräten mit nur einem Account verwendet werden kann und über hohe Geschwindigkeit sowie zahlreiche Server auf der ganzen Welt verfügt.