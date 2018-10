Spyro Reignited Trilogy – Activision veröffentlicht neuen Launch-Trailer

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Spyro ist zurück und das in Hochauflösung! In der Spyro Reignited Trilogy gibt es dieselben coolen Sprüche und wahnwitzigen Charaktere von früher in eindrucksvoller HD-Auflösung, was der neue Launch-Trailer zeigt.

Spyro Reignited Trilogy – Neuer Launch-Trailer

Fans entfachen das Feuer ab dem 13. November 2018 erneut mit den drei Originalspielen, Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! und Spyro : Year of the Dragon. Es gilt, die ausgedehnten Königreiche zu erkunden, hitzigen Charakteren zu begegnen und die Abenteuer des violetten Drachen in komplett überarbeiteter Pracht zu erleben. Nur er kann das Königreich retten!