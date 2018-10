0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Activision hat die weltweit erste feuerspeiende und sprechende Spyro-Drohne erschaffen. Sie steigt in den USA in den Himmel und feiert damit die baldige Veröffentlichung von Spyro Reignited Trilogy am 13. November. Die lebensgroße Spyro-Drohne startet am „Stone Hill“ bei New York City, breitet ihre Flügel aus und fliegt über Städte und beeindruckende Landschaften der Nation hinweg, deren verblüffende Ähnlichkeit mit kultigen Leveln und Designs der Trilogie den Fans sicher nicht entgehen wird.

Spyro Reignited Trilogy – Von einem Kultcharakter zum anderen

Das erste Spyro-Spiel erschien zwar schon vor 20 Jahren, aber manche Freundschaften halten ewig. Die Spyro-Drohne soll ihre landesweiten Abenteuer in den sozialen Medien mit den Fans teilen. Auf diese Weise möchte Activision mit Fans der ersten Stunde und neuen Freunden von Spyro Kontakt halten. Die Drohne spricht sogar Kultzeilen aus dem Spiel.

“Wir können es kaum erwarten, bis die US-Fans die großartige, feuerspeiende und sprechende Spyro-Drohne sehen. Wir raten allen vor Ort, ihre Handys bereitzuhalten, um Spyro bei seiner Reise abzulichten”, so Michelle Fonseca, Senior Product und Marketing Director, Activision. “Spyro der Drache ist ein Klassiker der Popkultur und wir sind begeistert, den beliebten Charakter vor dem Start der neu gemasterten Reihe Spyro Reignited Trilogy seinen Fans näher bringen zu können.”

Während der US-Tour treffen zwei Kultcharaktere aufeinander. Spyro wird Unterhaltungsikone Snoop Dogg schon vorab eine Version von Spyro Reignited Trilogy übergeben. Die beiden brennen schon darauf, die Abenteuer von damals wieder aufleben zu lassen. Die Spyro-Drohne ist auch in den sozialen Medien vertreten. Sie wird die Fans mit Instagram-Stories, Tweets und Posts auf Spyros Kanälen über das Treffen der beiden auf dem Laufenden halten.

Spyro Reignited Trilogy ist eine dynamische Spielesammlung. Sie hat das Ziel sowohl Fans des Originals als auch neue Fans der Reihe mit bombastischer “Spyro-Technik” vom Hocker zu hauen. Am 13. November 2018 erscheint das Spiel. Spieler sollen laut Activision das vollständig neu gemasterte Feuer der drei ursprünglichen Spyro-Spiele spüren. Dazu zählen Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! und Spyro: Year of the Dragon. Spieler können über 100 Level, feurige Angriffen, üppige Landschaften und Spyros durchgeknallte Nebencharaktere in grafischer HD-Pracht erwarten.