Square Enix hat heute bekannt gegeben, dass Star Ocean: Anamnesis ab sofort erhältlich ist. Das Spiel kann weltweit im Apple App Store und via Google Play heruntergeladen werden.



Star Ocean: Anamnesis – Ab sofort weltweit erhältlich

In Star Ocean: Anamnesis übernehmen Spieler die Rolle des Captains und führen ihr Heldenteam durch die Galaxie. Spieler können Teams aus Charakteren der beliebten Star Ocean-Reihe bilden. Dabei können sie aus Angreifern, Scharfschützen, Verteidigern, Beschwörern und Heilern eine mächtige Crew zusammenstellen. Die speziell für Mobilgeräte entworfene Steuerung lässt Spieler temporeiche Kämpfe in Echtzeit mit grandioser 3D-Grafik erleben. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe ist ein Koop-Multiplayer-Modus enthalten.

Bis zum 6. November 2018 können alle Spieler, die ein neues Konto erstellen, an der „Willkommen an Bord-Kampagne“ teilnehmen. Hierzu müssen sie sich nur ins Spiel einloggen. Dadurch können Spieler eine Reihe an hilfreichen und wertvollen Boni erhalten, darunter:

Gems x 5000: Seltene Spielwährung, die benutzt werden kann, um starke neue Charaktere, Ausrüstung und mehr heraufzubeschwören.

Seltene Spielwährung, die benutzt werden kann, um starke neue Charaktere, Ausrüstung und mehr heraufzubeschwören. 5★ Ace Character Ticket x1 + 5★ Weapon Ticket x3: Extrem seltene Gegenstände, um mächtige Charaktere und Ausrüstung freizuschalten.

Extrem seltene Gegenstände, um mächtige Charaktere und Ausrüstung freizuschalten. 4★ Welch x1 + 5★ Faize x1 Characters: Die quirlige, kultige Welch Vineyard, die bei der Star Ocean-Serie immer mit von der Partie ist, sowie der ruhige und abgeklärte Faize, ursprünglich aus Star Ocean: The Last Hope, mit ihren mächtigen Waffen Jester’s Wand und Eldar Lord Rapier.

Die quirlige, kultige Welch Vineyard, die bei der Star Ocean-Serie immer mit von der Partie ist, sowie der ruhige und abgeklärte Faize, ursprünglich aus Star Ocean: The Last Hope, mit ihren mächtigen Waffen Jester’s Wand und Eldar Lord Rapier. Eine Anzahl an zusätzlichen Crystals, Prisms, Stamina Tickets, Fol und andere wertvolle Bonus-Gegenstände, die es Spielern erlauben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Außerdem ist bekannt, dass zur Feier der Veröffentlichung von Star Ocean: Anamnesis der Android 2B aus der NieR-Reihe ab heute und nur für begrenzte Zeit verfügbar ist. 2B ist eine äußerst talentierte Angreiferin, die meisterhaft Waffen im Nahkampf führt und sich als unschätzbar wertvoll für die Abenteuer der Spieler erweisen wird. 2B hat für einen begrenzten Zeitraum bis 8:00 Uhr am 30. Oktober 2018 eine stark erhöhte Zugrate über das Banner „Campaign Character Draw“.