Ubisoft hat angekündigt, dass die Erweiterung Star Trek: Bridge Crew – The Next Generation heute für PlayStation VR und PlayStation 4 erscheint. Das Spiel wird mit und ohne VR spielbar sein. Auf dem PC wird das Spiel am 24. Juli 2018 erscheinen und kompatibel mit der HTC VIVE, Oculus Rift und der Windows Mixed Reality sein. Ebenso wird die Erweiterung, wie auch das Hauptspiel, ohne VR- Gerät spielbar sein.

Star Trek: Bridge Crew – The Next Generation – Ab sofort erhältlich

Der DLC wurde von Red Storm Entertainment entwickelt und ermöglicht es euch, das Star Trek Universum mit dem Galaxy Class Raumschiff U.S.S Enterprise NCC-1701-D zu entdecken. Die Kampffähigkeiten der U.S.S Enterprise werden vor von den rätselhaften Romulanern und den bei Fans beliebten erbarmungslosen Borg auf die Probe gestellt.

Zudem könnt ihr auf der Enterprise – D die neue Befehlsrolle des Operations Offiziers übernehmen. Dieser muss strategisch die NPC Besatzung auf jeden Standort des Schiffes verteilen. Durch die Zuweisung der Besatzung, hat der Operations Offizier die Möglichkeit, die Schiffressourcen zu modifizieren. Er kann besondere Funktionen des Schiffes kontrollieren. Darunter zählt die Anpassung des Schildes und eine genaue Kalibrierung der Zielvorrichtungen. Ebenso verfügt der Operations Offizier über weitere Fähigkeiten, die es der U.S.S Enterprise ermöglichen, den Kampf mit den getarnten Schiffen der Romulaner aufzunehmen.

Star Trek: Bridge Crew – The next Generation enthält nun auch zwei neue Modi zu den fortlaufenden Reisen durch das Universum. Der Modus Patrollieren ermöglicht es dem Spieler, sich frei durch das All zu bewegen und unvorhersehbare Kämpfe und Ziele zu entdecken. Der Modus Wiederstand wird selbst die erfahrensten Besatzungen an ihre Grenzen bringen. Hierbei muss eine Folge von Herausforderungen bestanden werden, um am Ende einem tödlichen Bork-Kub us in einem finalen Showdown gegenüberzutreten.

Star Trek: Bridge Crew ist lizensiert von CBS Consumer Products.