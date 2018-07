Perfect World Europe B.V. und Cryptic Studios haben bekannt gegeben, dass Star Trek Online der Serie Star Trek: Discovery in das binäre Sternensystem mit einem mehrteiligen Abenteuer – Age of Discovery – folgt. Ab dem Herbst werden auf der PC-Version des free-to-play Star-Trek-MMORPGs die ersten Inhalte einer mehrteiligen Saga erscheinen, die auf der beliebten Serie von CBS All Access basieren.



Star Trek Online – Ära von Age of Discovery steht an

Zum ersten Mal können Spieler von Star Trek Online einen Föderationscaptain aus der Ära von Star Trek: Discovery erstellen. Anschließend können sie gemeinsam mit Kadett Sylvia Tilly von der Sternenflottenakademie das Abenteuer erleben. Zudem sind die Inhalte von Age of Discovery nun bekannt. Zu den ersten INhalten von Age of Discovery gehört nicht nur ein neues Tutorial in der Discovery-Ära. Weiterhin sind nämlich zwei neue episoden und neue Stufen im Rufsystem implementiert. Außerdem sind eine neue Warteliste und viele weitere Gameplay-Features hinzugefügt.

Die Handlung beginnt im Jahr 2256, kurz nach dem Kampf beim Doppelstern. Inmitten eines brutalen Krieges gegen die Klingonen treffen Sternenflottencaptains auf J’Ula, der Matriarchin des Hauses von Mo’Kai und Schwester von T’Kuvma, die das Schicksal des Alpha-Quadranten verändern will. Spieler müssen sich auf die Hilfe der Sternenflottenkadettin Syliva Tilly (in Discovery gespielt von Mary Wiseman) verlassen, die nach Hause gekommen ist, um ihnen beim Training und der ersten Mission zu helfen. Von hier aus reisen die Spieler zu bekannten Schauplätzen von Star Trek: Discovery, wie die Dilithiumminen von Corvan II, erkunden das neue experimentelle Raumschiff der Crossfield-Klasse, U.S.S. Glenn, und verteidigen die Sternenbasis 1 vor einem grausamen Angriff durch das klingonische Haus des D’Ghor.

Der erste Teil von Age of Discovery wird ein neues Starterlebnis bieten, das es ermöglicht, einen Föderationscharakter aus der Discovery-Ära zu erstellen. Das Update beinhaltet außerdem zwei neue Discovery-Episoden für alle Charaktere, eine neue Einsatzmission zur Verteidigung von Sternenbasis 1 und eine Ausweitung des Rufsystems des Spiels auf Stufe 6, mit der fantastische neue Belohnungen freigeschaltet werden können.