Bald können Spieler auch auf Xbox One sowie PlayStation 4 an Bord der U.S.S. Glenn gehen und gratis das Universum von Star Trek: Discovery in Star Trek Online: Age of Discovery entdecken. Am 13. November erscheint das Update Age of Discovery auf Konsole mit dem ersten Kapitel des mehrteiligen Abenteuers.

Star Trek Online – Age of Discovery auf Xbox One und PS4

Das neueste Update für das kostenfrei Star Trek-MMORPG hält tolle Features bereit. Spieler können in die Rolle eines Föderationscaptains aus der beliebten Serie Star Trek: Discovery schlüpfen. Dabei müssen sie ihre erste Mission gemeinsam mit Kadett Sylvia Tilly (gesprochen von der Originalschauspielerin Mary Wiseman) absolvieren. Außerdem bietet das erste Kapitel von Age of Discovery ein neues Discovery-Tutorial, zwei Episoden, zusätzliche Rufstufen, ein neues Einsatzkommando und weitere neue Gameplay-Features.

Vor allem für neue Spieler lohnt es sich jetzt mit Star Trek Online zu beginnen. Mit dem aktuellen Age of Discovery-Update sind die Levelanforderungen für alle Missionen freigeschaltet. Zudem hilft das verbesserte Missionslogbuch dabei, die zentralen Geschichten des Spiels zu erleben. Fans von Star Trek: Discovery können so ein Teil der Show werden und gemeinsam mit Tilly gegen die durch J’Ula, Schwester von T’Kuvma und Matriarchin des Hauses Mo’Kai, angeführten Klingonen kämpfen.

Das im November erscheinende Update soll laut den Entwicklern nur der Anfang von Age of Discovery sein. Im Laufe des kommenden Jahres sollen zukünftige Updates Spielern von Star Trek Online weitere Discovery-Inhalte bringen.