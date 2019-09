1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Perfect World Publishing B.V. und Cryptic Studios haben angekündigt, dass Star Trek Online: Awakening ab sofort auf PC verfügbar ist. Am 15. Oktober aerscheint die PS4– und Xbox One_Version. Im neuesten Update für das free-to-play MMORPG reisen die Spieler in das Jahr 2410. Sie arbeiten mit dem Hologramm von Lt. Commander Paul Stamets (gesprochen von Anthony Rapp von Star Trek: Discovery) zusammen. Gemeinsam müssen sie die Klingonen daran hindern, das Myzel-Netzwerk zu zerstören.

Star Trek Online – Awakening ab sofort für den PC erhältlich

Im Laufe von Age of Discovery trafen die Spieler auf J'Ula, Schwester von T'Kuvma und Matriarchin des klingonischen Hauses Mo'Kai. Diese brutale Anführerin hat bei Sternenbasis 1 Krieg gegen die Föderation geführt. Durch den Einsatz gestohlener Myzel-Technologie hat sie unbeabsichtigt beide Flotten in das Jahr 2410 transportiert. Jetzt liegt es an den Spielern, J'Ula zu stellen und sicherzugehen, dass sie nicht das ganze Myzel-Netzwerk zerstört. Dazu brauchen die Spieler die Hilfe eines Astromykologen – einem Hologramm des bekannten Lieutenant Commander Paul Stamets von der U.S.S. Discovery (synchronisiert von Anthony Rapp). Mit seiner Hilfe finden die Spieler ihren Weg durch das komplizierte Myzel-Netzwerk und stellen sich den Elachi, einem anderen pilzartigen Feind, der zurückgekehrt ist.

All diese Ereignisse finden im Rahmen einer besonderen Episode und in fünf neuen Patrouillen für Star Trek Online: Awakening statt. Spieler haben ebenso die Chance, bei einem zeitlich-begrenzten Myzel-Ereignis ein neues K6-Elachi-Schiff zu erhalten. Außerdem wird in den nächsten Wochen ein neues Schiffspaket im ZEN-Store veröffentlicht, in der unter anderem die U.S.S. Somerville ihr Debut feiert, eine besondere Zusammenarbeit mit den Star Trek Comics von IDW Publishing.

Star Trek Online – Awakening Features