Perfect World Europe B.V. und Cryptic Studios haben heute bekanntgegeben, dass im Juni 2018 die vierte große Erweiterung für das MMORPG Star Trek Online für den PC veröffentlicht wird. Die Konsolenumsetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Star Trek Online- Neue Features zum 25. Jubiläum

Die Erweiterung für Star Trek Online trägt den Titel Victory is Life und ist thematisch an die Fernsehserie Star Trek: Deep Space Nine angelehnt, die erst kürzlich ihr 25. Jubiläum feierte. Als Spieler erkundet ihr in Victory is Life den Gamma-Quadranten, wo ihr eine durch einen neuen Gegner, die Hur’q, schwer beschädigte Deep Space Nine vorfindet. Captains kommen in den Genuss einer neuen spielbaren Fraktion und sechs neuen Episoden, bei denen Crew-Mitglieder der Deep Space Nine von ihren Originalschauspielern vertont werden, unter anderem Quark (Armin Shimerman), Odo (René Auberjonois), Kira Nerys (Nana Visitor), Martok (J.G. Hertzler). Außerdem wurden zwei weitere Namen veröffentlicht: Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) und Andrew Robinson (Elim Garak).

Die Erweiterung wird unter anderem folgende Features enthalten: